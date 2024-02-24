Сегодня днем стало известно о смерти председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева. Информацию подтверждают сразу три отечественных СМИ - «Коммерсант», «Известия» и 112.
Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев
Комментарии
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ШКИПЕР
Царствие ему небесное . Но почему дедушка так крепко держался за кресло , работая до профсоюзных похорон , не было замены ?
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14 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Значит он устраивал Кремль
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8 час.
SG
Svetlana Golovina
На таких должностях чиновники не должны работать дольше 2-3 лет. Потом ротация.
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6 час.
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