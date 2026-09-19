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Новые кадры китайского J-XDS показали измененный нос и крупные сопла

Новые кадры китайского J-XDS показали измененный нос и крупные сопла

Перспективный китайский самолет J-XDS/J-50 во время испытательного полета / © Chinese internet via Andreas Rupprecht Новые ролики сняли с земли во время полета самолета на небольшой высоте, предположительно возле предприятия Shenyang Aircraft Corporation.

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