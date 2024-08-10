ВСУ за сутки потеряли 175 боевиков и 36 единиц бронетехники на курском направлении

Вооруженные силы России продолжат отражать попытку вторжения боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорию России, противник за сутки потерял на курском направлении до 175 человек и 36 единиц бронетехники.
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