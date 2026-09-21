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Газета «Культура»

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Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Шулькин

Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Шулькин

Ушел из жизни актер и каскадер Дмитрий Шулькин, известный по сериалу «Улицы разбитых фонарей». Актер скончался в Германии 20 сентября на 86-м году жизни.

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