Российский рынок снижается, продают "Норникель"

Российский рынок открыл торги в четверг, 23 мая, снижением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии опустился на 0,51% до 3428,3 пункта, индекс РТС просел на 0,63% до 1195,81 пункта.