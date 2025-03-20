Прорыв на Запорожском фронте: Армия России штурмует 5-й посёлок — Лобковое. На васильевско-каменском направлении бойцы 247-го полка ВДВ ранее взяли Пятихатки и приступили к штурму Лобкового, которое в итоге зачищает от боевиков ВСУ.