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Прорыв на Запорожском фронте: Армия России штурмует 5-й посёлок — Лобковое (КАРТА)

Прорыв на Запорожском фронте: Армия России штурмует 5-й посёлок — Лобковое (КАРТА)

Прорыв на Запорожском фронте: Армия России штурмует 5-й посёлок — Лобковое. На васильевско-каменском направлении бойцы 247-го полка ВДВ ранее взяли Пятихатки и приступили к штурму Лобкового, которое в итоге зачищает от боевиков ВСУ.

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