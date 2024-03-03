Жители Тамбовского округа пожаловались на плохую дорогу и отсутствие освещения

К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину ранее обратилась местная жительница по вопросам отсутствия уличного освещения и ненормативного состояния дороги в деревне Отрог Тамбовского округа.
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