Шестимесячная девочка оказалась в реанимации после удара головой об косяк

Удар головой об косяк шестимесячной девочки стал причиной ее госпитализации. Как стало известно «Аргументам недели — Петербург», в Пушкинском районе в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации ребенка с тяжелой черепно-мозговой травмой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии