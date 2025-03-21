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Шестимесячная девочка оказалась в реанимации после удара головой об косяк

Шестимесячная девочка оказалась в реанимации после удара головой об косяк

Удар головой об косяк шестимесячной девочки стал причиной ее госпитализации.  Как стало известно «Аргументам недели — Петербург», в Пушкинском районе в дежурную часть поступило сообщение о госпитализации ребенка с тяжелой черепно-мозговой травмой.

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