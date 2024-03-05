Путин открыл второй фронт в газовой трубе: Европа и соседи схлестнулись за русское топливо

Соседняя страна и Европа затеяли сложную игру с целью взаимного обмана. Объект интереса – газотранспортная система, точнее, её остатки.
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