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Путин открыл второй фронт в газовой трубе: Европа и соседи схлестнулись за русское топливо

Путин открыл второй фронт в газовой трубе: Европа и соседи схлестнулись за русское топливо

Соседняя страна и Европа затеяли сложную игру с целью взаимного обмана. Объект интереса – газотранспортная система, точнее, её остатки.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
А как они газ покупать будут и воевать с нами????
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11 час.

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