Политолог Марков: Трамп победит на выборах США с вероятностью 80%

До выборов президента США остаются считанные дни, а разрыв между кандидатами на главный пост страны Камалой Харрис и Дональдом Трампом, согласно результатам общественного опроса, равен статистической погрешности.
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