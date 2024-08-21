Байден утвердил новую ядерную стратегию США

Президент США Джо Байден утвердил обновленную американскую стратегию применения ядерного оружия. Документ призывает подготовить войска к возможной ядерной конфронтации с Россией, Китаем и КНДР, пишет The New York Times.
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