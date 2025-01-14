Утяшева призналась, что знакома с Николь Кидман

Недавно мир увидел необычное фото, на котором позируют Ляйсан Утяшева, Николь Кидман и Павел Воля. Этот снимок стал настоящей сенсацией в соцсетях, где Утяшева поделилась своими впечатлениями о встрече с голливудской дивой.