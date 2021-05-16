«Алла Борисовна очень многое дала», – Максим Галкин признался, что стал популярным благодаря Примадонне Оксана БуянкинаАлла Пугачёва и Максим Галкин по праву считаются одной из самых крепких и образцовых пар российского шоу-бизнеса.
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