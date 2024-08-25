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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ОДА ПУТИНУ (В ПРОЗЕ)

ОДА ПУТИНУ (В ПРОЗЕ)

ВВП сделал свой выбор Ведь мог же всё сделать по-другому? Конечно мог. Мог договориться на счет себя и ближнего круга - всё бы дали, на многое закрыли бы глаза и СМИ.

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Комментарии
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Алексей Тан
кто сделал Путина Лидером?===================== Мировым лидером, его сделал... РУССКИЙ народ, когда в 2012-ом, на действия &quot;болотной&quot;... на Поклонную НАРОД вышел!!!... и Путин увидел, что его тыл, надёжно защищён!!!... а болотная, разными Прилепинами, &quot;Соловьёвыми&quot; и докторами Лизами... сразу СТУХЛИ... и тут же в прыжке... переодели свои ОБОСРАННЫЕ трусы.
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7 час.
Алексей Тан
А оды то... в прозе, Президенту Путину и поют!... как раз... ТЕ!.... кто в 2012. на болотной, вопил... -&quot;долой Путина&quot;.
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6 час.
вд
валерий двойнишников
Назначить министрами МО Табуреткиа и тувинского полководца Шойгу? Где не глядя распихали по карманам 11 триллионов..., Ой ли)))
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3 час.

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