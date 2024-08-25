ОДА ПУТИНУ (В ПРОЗЕ)

Алексей Тан

кто сделал Путина Лидером?===================== Мировым лидером, его сделал... РУССКИЙ народ, когда в 2012-ом, на действия "болотной"... на Поклонную НАРОД вышел!!!... и Путин увидел, что его тыл, надёжно защищён!!!... а болотная, разными Прилепинами, "Соловьёвыми" и докторами Лизами... сразу СТУХЛИ... и тут же в прыжке... переодели свои ОБОСРАННЫЕ трусы.