Председатель СК России поручил представить доклад о ходе проведения проверки по факту совершения противоправных действий в отношении малолетнего в Тверской области

В социальных медиа размещена информация о том, что в Твери в отношении малолетнего были совершены противоправные действия, в результате произошедшего мальчику была причинена травма головы и ему понадобилась медицинская помощь.
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