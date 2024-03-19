ЕС готов на открытый грабёж: Названо время старта передачи Киеву русских активов

Американская пресса пишет, что Европа готова начать красть русские активы уже этим летом.По данным американского агентства Bloomberg, Евросоюз, наконец, разобрался с собственными законами и смог принять непростое для себя решение: начать грабить русские золотовалютные резервы.
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