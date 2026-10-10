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Рязанские новости

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Футболисты «Рязани» начали матч с тамбовским «Спартаком»

Футболисты «Рязани» начали матч с тамбовским «Спартаком»

«Рязань начинает выездной матч в Тамбове. Игра стартует в 18:00.Футболисты «Рязани» начинают выездной матч очередного тура Второй лиги против тамбовского «Спартака».

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