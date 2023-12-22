5 обрядов на любовь и семейное счастье во время ретроградного Меркурия Юлия ПономареваМеркурий, будучи ретроградным с 13 декабря 2023-го по 2 января 2024-го, может оказывать влияние на различные аспекты нашей жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии