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13 крутых идей для хранения всевозможных вещей

13 крутых идей для хранения всевозможных вещей

13 крутых идей для хранения всевозможных вещей  Где хранить лаки для ногтей, куда поставить книги и что делать, если в спальне нет места для полноценной прикроватной тумбы? Все эти вопросы легко решить даже при помощи узких открытых полочек с бортиками.

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