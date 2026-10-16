По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержали руководителя управления Роспотребнадзора по Тульской области Александра Ломовцева, об этом 16 октября сообщает Baza.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым