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В Мелитополе открылся ЗАГС России

В Мелитополе открылся ЗАГС России

Новое отделение органов записи актов гражданского состояния открылось в Мелитополе. Туда могут обратиться жители города и ближайших районов Запорожской области.

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