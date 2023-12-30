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Россия может стать главным поставщиком газа в Китай

Россия в следующем году может стать крупнейшим поставщиком газа в Китай, обогнав Туркмению. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт клуба «Валдай» Алексей Гривач.

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