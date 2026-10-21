За два месяца к объединению присоединились 65 человек. Глава региона Александр Цыбульский поддержал проекты «СВОи в спорте» и «СВОи рядом», а также инициативы по взаимодействию с госпиталем ветеранов и развитию музейных пространств.
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