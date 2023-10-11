Сейсмологи в Норвегии зафиксировали взрыв у газопровода Balticconnector

Норвежские специалисты зафиксировали вероятный взрыв вдоль берега Финляндии в Балтийском море в ночь на 8 октября, когда в газопроводе Balticconnector, соединяющем газовые системы Финляндии и Эстонии, упало давление.
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