Шаткий баланс

Впервые с начала конфликта на Украине с российской стороны в ответ на удары ATACMS по Брянской области и Storm Shadow по Курской была применена гиперзвуковая баллистическая ракета средней дальности «Орешник», разумеется, без ядерной боевой части.
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