ИЗВЕСТИЯ iz

6 656 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    ЭТО было известно ещё с 2014 года! Эстонцы что ли проснулись ?😜Украинские боевик...
  • Леонид Ла Рошель
    Предрекать - это самое любимое занятие на сегодняшний день у целой кучи всевозможных икспердов, политолухов, военспец...Дипломат предрек ...
  • лина любимцева
    А так же это облегчит возможность ЖУЛИКАМ КРАСТЬ ЦИФРОВЫЕ ДЕНЬГИ С "КОШЕЛЬКОВ"... Базой данных кто будет теперь торго...Комитет ГД рекоме...

JAXA инициировало самоуничтожение новейшей тяжелой ракеты H3

JAXA инициировало самоуничтожение новейшей тяжелой ракеты H3

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) после успешного запуска новейшей ракеты-носителя тяжелого класса H3 со спутником инициировало ее уничтожение, о чем стало известно во время трансляции полета на YouTube-канале агентства.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх