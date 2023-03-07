JAXA инициировало самоуничтожение новейшей тяжелой ракеты H3

Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) после успешного запуска новейшей ракеты-носителя тяжелого класса H3 со спутником инициировало ее уничтожение, о чем стало известно во время трансляции полета на YouTube-канале агентства.
Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) после успешного запуска новейшей ракеты-носителя тяжелого класса H3 со спутником инициировало ее уничтожение, о чем стало известно во время трансляции полета на YouTube-канале агентства.
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