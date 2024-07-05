Death Stranding 2: On the Beach может быть показана на Tokyo Game Show 2024 Как мы уже сообщали, Tokyo Ga...

Death Stranding 2: On the Beach может быть показана на Tokyo Game Show 2024Как мы уже сообщали, Tokyo Game Show 2024 объявила полный список компаний, которые примут участие в японском мероприятии и Sony Interactive Entertainment впервые за пять лет будет присутствовать на выставке со своим выставочным стендом.
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