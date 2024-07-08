Ежегодный форум DATA DAY 2024 состоялся в Москве 4 июля 2024 года 4 июля 2024 года в Старт Хаб на Красном Октябре состоялся III ежегодный форум DATA DAY 2024, где эксперты обсудили возможности искусственного интеллекта и больших данных.