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Ежегодный форум DATA DAY 2024 состоялся в Москве 4 июля 2024 года

Ежегодный форум DATA DAY 2024 состоялся в Москве 4 июля 2024 года

Ежегодный форум DATA DAY 2024 состоялся в Москве 4 июля 2024 года 4 июля 2024 года в Старт Хаб на Красном Октябре состоялся III ежегодный форум DATA DAY 2024, где эксперты обсудили возможности искусственного интеллекта и больших данных.

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