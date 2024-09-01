В связи с вступлением в силу с 01.09.2024 Федерального закона от 24.06.2023 № 278-ФЗ “О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” - закон об обязательном страховании перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров, вводится обязанность по обязательному страхованию гражданской ответственност.