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Власти Швейцарии заставят украинских беженцев продать автомобили ради пособий

Власти Швейцарии заставят украинских беженцев продать автомобили ради пособий

Украинских беженцев, проживающих в Швейцарии, заставят продать свои автомашины. Иначе власти намерены лишить переселенцев социальных пособий.

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