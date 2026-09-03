Двукратный серебряный призер Олимпийских игр фигуристка Евгения Медведева призналась, что лайкала видеозаписи с нападающим «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлингом Холанном в соцсетях.
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