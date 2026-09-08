В Ленинградской области завершился фестиваль «Напевы северного ветра»

В Ленинградской области прошёл IX Всероссийский фестиваль «Напевы северного ветра». Мероприятие, приуроченное к Году единства народов России и Дню родных языков, объединило 369 участников из Томской, Мурманской, Псковской, Ленинградской областей, Красноярского края, Карелии, Удмуртии, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.
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