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Газета «Культура»

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В Ленинградской области завершился фестиваль «Напевы северного ветра»

В Ленинградской области завершился фестиваль «Напевы северного ветра»

В Ленинградской области прошёл IX Всероссийский фестиваль «Напевы северного ветра». Мероприятие, приуроченное к Году единства народов России и Дню родных языков, объединило 369 участников из Томской, Мурманской, Псковской, Ленинградской областей, Красноярского края, Карелии, Удмуртии, а также Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

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