На дорогах всё опаснее! Остерегайтесь внезапных грузовиков (видео)

Во многих регионах России зима в полной мере вступила в свои права. Водители сталкиваются с большим количеством сложностей, обусловленных изменившимся дорожным покрытием, осадками и низкими температурами.
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