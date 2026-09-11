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Суть Событий

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Минцифры: все пользователи Android получат доступ к 5G, для пользователей iPhone все зависит от Apple

Минцифры: все пользователи Android получат доступ к 5G, для пользователей iPhone все зависит от Apple

Минцифры сообщило о запуске в России высокоскоростного мобильного интернета пятого поколения (5G). Сеть официально запущена в 16 российских городах.

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