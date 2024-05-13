«Отступать настолько медленно, насколько это возможно»

Страница французской газеты Le Petit Parisien в 1904 году. «Чемпион Европы против чемпиона Азии» «Твёрдо положимся на наших богов» Японское командование, обеспокоенное активностью адмирала Макарова («Крепость должна сражаться до последнего».
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