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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Брэндон Найт подписал контракт с 10-кратным чемпионом НБЛ

Бывший игрок НБА Брэндон Найт официально перешел в австралийский «Перт». 34-летний защитник (191 см) подписал контракт с 10-кратным чемпионом НБЛ после результативного сезона в Пуэрто-Рико.

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