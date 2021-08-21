Кредитный цугцванг

Если вглядеться пристальнее, то ростовщики — одни из самых несчастных людей. Их фантастическая любовь к деньгам порой оборачивается патологической тревожностью: занять-то заняли, но отдадут ли? Особенно эти тревоги расцветают во времена кризисные.