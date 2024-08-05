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В Госдуме предложили запретить делать татуировки до 18 лет

В Госдуме предложили запретить делать татуировки до 18 лет

Заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов сообщил о разработке законопроекта, запрещающего делать татуировки до достижения 18 лет.

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