В Андреаполе мошенник обманул трех пенсионерок за один день

Сразу несколько жительниц Андреаполя обратилась в полицию после того, как их обманул мошенник. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, 88-летней женщине позвонил неизвестный и заявил, что ее дочь серьезно пострадала в ДТП, Звонивший уверял, что нужно срочно передать 100 тысяч рублей на лечение.