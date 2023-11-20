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В Андреаполе мошенник обманул трех пенсионерок за один день

В Андреаполе мошенник обманул трех пенсионерок за один день

Сразу несколько жительниц Андреаполя обратилась в полицию после того, как их обманул мошенник. Как сообщает пресс-служба УМВД региона, 88-летней женщине позвонил неизвестный и заявил, что ее дочь серьезно пострадала в ДТП, Звонивший уверял, что нужно срочно передать 100 тысяч рублей на лечение.

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