Где в Самаре купить самые дешёвые продукты

Публикуем список с ценами.Мэрия Самары проанализировала стоимость социально значимых продуктов. В ходе еженедельного мониторинга специалисты рассматривали цены на товары в сетевых и несетевых магазинах областного центра.
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