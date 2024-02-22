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Где в Самаре купить самые дешёвые продукты

Где в Самаре купить самые дешёвые продукты

Публикуем список с ценами.Мэрия Самары проанализировала стоимость социально значимых продуктов. В ходе еженедельного мониторинга специалисты рассматривали цены на товары в сетевых и несетевых магазинах областного центра.

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