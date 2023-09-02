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Циципас прекратил сотрудничество с Филиппуссисом

Стефанос Циципас и тренер Марк Филиппуссис прекратили сотрудничество. Они изначально планировали, что двукратный финалист «Больших шлемов» будет работать с греком до конца US Open.

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