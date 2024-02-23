CBS: над западной частью США обнаружили неизвестный летательный аппарат

Неизвестный высотный воздушный аэростат обнаружили военные самолеты США над западной частью страны. Специалисты заявили, что он не представляет угрозы, но его происхождение и назначение неизвестны, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на официальные лица.
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