В 2013 году Галицкого спросили, хочет ли он стать президентом России: вот что он ответил

Интересная позиция!Сергей Галицкий большую часть жизни занимался бизнесом. Еще в середине 1990-х он основал компанию «Тандер», из которой впоследствии выросла сеть «Магнит», а в 2008 году создал футбольный клуб «Краснодар».
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Не надо соваться в политику, потеряет всё, есть примеры. Ну не любит власть людей, любящих людей
ЧЕЛОВЕК!