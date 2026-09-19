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В 2013 году Галицкого спросили, хочет ли он стать президентом России: вот что он ответил

В 2013 году Галицкого спросили, хочет ли он стать президентом России: вот что он ответил

Интересная позиция!Сергей Галицкий большую часть жизни занимался бизнесом. Еще в середине 1990-х он основал компанию «Тандер», из которой впоследствии выросла сеть «Магнит», а в 2008 году создал футбольный клуб «Краснодар».

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