Global Look Press/Komsomolskaya Pravda Врачи спасли жительницу Ханты-Мансийского автономного округа порвавшую промежность во время посещения аквапарка.
Девушка порвала промежность при посещении аквапарка в ХМАО
Комментарии
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СИ
Сергей Иванов
Теперь у нее в промежности кое-что будет болтаться , как карандаш в стакане.
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15 час.
Eugene Velesik
Девочка 20 лет??? вы что пишите! Я не специалист, но на таких горках надо лежать "бревном", а не ноги расщеперивать и тормозить или управлять потоком! Или она при падении сделала шпагат?
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13 час.
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