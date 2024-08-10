Девушка порвала промежность при посещении аквапарка в ХМАО

Теперь у нее в промежности кое-что будет болтаться , как карандаш в стакане.

Eugene Velesik

Девочка 20 лет??? вы что пишите! Я не специалист, но на таких горках надо лежать "бревном", а не ноги расщеперивать и тормозить или управлять потоком! Или она при падении сделала шпагат?