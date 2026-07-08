Переменчивая погода 9 июля: в Иркутске сухо и тепло, а в горах Восточного Саяна — сильные дожди

В четверг, 9 июля, синоптики прогнозируют неустойчивую погоду по территории Иркутской области: если в Иркутске обойдётся без существенных осадков и столбики термометров поднимутся до +27°, то в северо-восточных районах и горах Восточного Саяна ожидаются местами очень сильные дожди и грозы с порывистым ветром.