Переменчивая погода 9 июля: в Иркутске сухо и тепло, а в горах Восточного Саяна — сильные дожди

В четверг, 9 июля, синоптики прогнозируют неустойчивую погоду по территории Иркутской области: если в Иркутске обойдётся без существенных осадков и столбики термометров поднимутся до +27°, то в северо-восточных районах и горах Восточного Саяна ожидаются местами очень сильные дожди и грозы с порывистым ветром.
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