Сегодня, автор будет молчать - а говорить будут реальные советские люди, читатели нашего канала - про СССР, про нашу жизнь тогда, и так ли плохо всё было, как нам пытаются рассказать? За годы существования Советского Союза, а это с 1922 по 1991 - всего-то появилось пару поколений, которые и создали мощное и сильное, настоящее и справедливое государство, первое в мире! И действительно, первыми в мире - мы были во многом, и пусть жизнь советского человека не была идеальной, имела свои трудности и сложности, она была настоящей, искренней и с подлинной улыбкой.
Как мы плохо жили при СССР - или реальные воспоминания советских людей
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ДГ
Дмитрий Гром
Не нужно хаять СССР , можно одно сказать -- была гарантия завтрешнего дня. Можно что то было планировать, можно что то отложить с зарплаты, а какая стоимость рассрочки -3% , сейчас сколько % ипотека. Месячная оплата в детском саду 3.50, путёвка в лагерь -13 рублей и продукты были натуральными , без всяких добавок и т.д. Но были и очереди за мебелью , одеждой, но в то время было жить проще чем сегодня. Люди к другу были добрее , а сегодня? И ценности были другие , а сегодня только ДЕНЬГИ.
Ответить
5 час.
НК
Наталья Котельникова
Верните всё. Хочу в СССР.
Ответить
2 час.
АК
Алекс Кузь
Ссср готовил реформы в экономике, перестройку. Но не достало опыта. Квантирование экономики академики от науки не предложили. Управленцы всегда предатели.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии