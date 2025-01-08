Как мы плохо жили при СССР - или реальные воспоминания советских людей

ДГ

Дмитрий Гром

Не нужно хаять СССР , можно одно сказать -- была гарантия завтрешнего дня. Можно что то было планировать, можно что то отложить с зарплаты, а какая стоимость рассрочки -3% , сейчас сколько % ипотека. Месячная оплата в детском саду 3.50, путёвка в лагерь -13 рублей и продукты были натуральными , без всяких добавок и т.д. Но были и очереди за мебелью , одеждой, но в то время было жить проще чем сегодня. Люди к другу были добрее , а сегодня? И ценности были другие , а сегодня только ДЕНЬГИ.