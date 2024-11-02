Зеленский: ВСУ могли бы превентивно ударить по солдатам КНДР при наличии оружия

Президент Украины Владимир Зеленский утверждает, что "первые тысячи северокорейских военных" находятся недалеко от границы с республикой, и ВСУ могли бы нанести "превентивный удар" при наличии дальнобойного оружия и разрешения на его использование.
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