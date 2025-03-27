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«Торпедо» - легенда на льду: плей-офф КХЛ 2024/2025

«Торпедо» - легенда на льду: плей-офф КХЛ 2024/2025

Нижегородское «Торпедо» – команда с богатой историей и непоколебимым духом – вступает в плей-офф КХЛ! Завершив регулярный чемпионат с достойным результатом, «Торпедо» готовится к серьезному испытанию – противостоянию с ярославским «Локомотивом», одним из сильнейших клубов лиги.

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