«Торпедо» - легенда на льду: плей-офф КХЛ 2024/2025

Нижегородское «Торпедо» – команда с богатой историей и непоколебимым духом – вступает в плей-офф КХЛ! Завершив регулярный чемпионат с достойным результатом, «Торпедо» готовится к серьезному испытанию – противостоянию с ярославским «Локомотивом», одним из сильнейших клубов лиги.