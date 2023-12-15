Пашинян снова нашёл, в чём обвинить Россию: Вместо доказательств "хайли-лайкли"

Армения обвинила русские телеканалы в нарушении соглашения, но при этом не предоставила никаких подтверждений14 декабря Россия и Армения провели консультации по вопросу вещания русских телеканалов в республике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии