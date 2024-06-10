Рыба с хрустящей корочкой: жарим как в ресторане

Почти все любят хрустящую корочку у рыбы, но мало у кого она получается по заказу. На кухнях, как правило, она выходит совершенно случайно – даже если потом захочется повторить блюдо, очень часто попытка не удается.
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